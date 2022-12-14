Бастрыкин инициировал проверку по факту пожара в Невском районе

Возгорание, случившееся в петербургской промзоне накануне рано утром, привлекло внимание главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба ведомства, он поручил коллегам в регионе проверить обстоятельства пожара в двухэтажном здании по адресу улица Бабушкина, 123.

В петербургском главке МЧС докладывали о происшествии, что оно обошлось без пострадавших. Локализовать огонь удалось спустя два с лишним часа после вызова пожарных. За это время площадь горения увеличилась вдвое, составив 10 тысяч квадратных метров. Тушили пламя силами 35 специалистов и семи машин.

Примечательно, что первоначально речь шла о пожаре на машиностроительном заводе "Звезда", однако представители предприятия заявили РБК Петербург, что на их территории 13 декабря подобных инцидентов не наблюдалось.