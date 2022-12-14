"Не надо гадать на кофейной гуще": Песков призвал СМИ не прогнозировать даты послания Путина Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию в следующем году, известил в ходе ежедневного пресс-брифинга его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В "письменном виде" никакого обращения не будет. В то же время "безусловно, возможно", что члены Федерального собрания услышат президентский спич уже в грядущем году. Также Песков рекомендовал СМИ "прекратить гадать на кофейной гуще".

Ранее в среду, 14 декабря, ТАСС, ссылаясь на свой источник, написал, что Путин выступит с посланием в 2023 году.