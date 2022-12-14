ТАСС: Послание Путина Федеральному собранию состоится в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию уже в следующем году, полагает парламентский источник ТАСС.

"Послание должно проводиться раз в году, а отсчёт начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. <…> Я считаю, что в этом году его уже не будет", - высказал предположение собеседник агентства.

Отметим, накануне РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в Государственной думе, сообщило, что президентское послание всё же пройдёт в этом году перед самым Новым годом - 27 декабря. При этом позднее в этот же день кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков эту информацию опроверг. Кроме того, ранее чиновник извещал об отказе от проведения в этом году большой пресс-конференции Путина.