Полностью возмещённый ущерб по делу не помог основателю "Рив Гош" Мейеру выйти из СИЗО

Суд в Петербурге оставил в СИЗО обвиняемого в мошенничестве совладельца "Рив Гош" и "Юлмарт" Августа Мейера, несмотря на то, что он полностью возместил ущерб по делу, информирует объединённая пресс-служба городских судов.

Предварительное следствие в рамках данного разбирательства закончено. Предприниматель, его супруга и ещё одна фигурантка Елена Стрельцова изучают 150 томов делопроизводства.

О продлении содержания Мейера под стражей ходатайствовало следствие. Эта мера, по версии правоохранителей, обусловлена тем, что после оплаты ущерба на счетах бизнесмена остался миллиард рублей. Кроме того, он имеет три разных гражданства и, как вариант, может скрыться от суда.

Защита предлагала залог в 25 млн рублей в качестве гарантии, что Мейер не убежит из страны.

Напомним, по версии следствия, Мейер, будучи совладельцем компаний "Рив Гош" и "Юлмарт", похитил у Сбербанка 2,4 млрд рублей, выданных ему в качестве кредитов. Супруга бизнесмена Инна Мейер, проходящая по тому же делу, находится под домашним арестом.