В Казахстане амнистировали свыше тысячи участников январских протестов

Более тысячи участников протестов, вспыхнувших на новогодних каникулах в крупных городах Казахстана, освободили от уголовной ответственности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы службы уголовного преследования Генпрокуратуры республики Елдоса Килымжанова. На сегодняшний день речь идет о 1071 участнике беспорядков, подвергнувшихся преследованию и получивших амнистию. Помимо этого, более чем девятиста осужденным сократили реальные сроки.

Ранее официальные лица республики пообещали освободить от наказания полторы тысячи участников демонстраций, переросших в грабежи и поджоги. Закон об амнистии вступил в силу в начале ноября, после чего манифестантов стали выпускать из мест заключения. Действие нормативного акта не распространяется на осужденных за экстремизм, терроризм, пытки, а также на рецидивистов.

Напомним, что в начале января протесты вспыхнули в Алма-Ате и распространились на другие города в западной части Казахстана. Экономические требования демонстрантов быстро сменились политическими, уличные выступления вылились в разграбления магазинов и банков, а также нападения на силовиков. Страны ОДКБ ввели в страну миротворческий контингент, в ряде регионов установили режим чрезвычайного положения. В ходе беспорядков были задержаны тысячи и убиты десятки граждан.