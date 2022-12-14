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Новости 15:31

Ольге Смирновой продлили арест до лета

фото ЗакС политика Ольге Смирновой продлили арест до лета

Кировский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для петербургской активистки Ольги Смирновой до 15 июня, передает портал MR7. Ее преследуют по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Заседание по продлению меры пресечение прошло в закрытом режиме.

В октябре суд возвращал дело Смирновой прокурору из-за процессуальных нарушений. На заседании 14 декабря адвокат Мария Зырянова попросила снова вернуть материалы в прокуратуру по той же самой причине. По словам Зыряновой, у ее подзащитной в следственном изоляторе обострились стоматологические проблемы.

Смирнова лишена свободы с мая, ей грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, ее публикации "ВКонтакте" содержали неправду о действиях армии в ходе военной спецоперации на Украине.


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