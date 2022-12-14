Ольге Смирновой продлили арест до лета

Кировский районный суд Петербурга продлил срок содержания под стражей для петербургской активистки Ольги Смирновой до 15 июня, передает портал MR7. Ее преследуют по делу о распространении фейков о российских Вооруженных силах (ст. 207.3 УК). Заседание по продлению меры пресечение прошло в закрытом режиме.

В октябре суд возвращал дело Смирновой прокурору из-за процессуальных нарушений. На заседании 14 декабря адвокат Мария Зырянова попросила снова вернуть материалы в прокуратуру по той же самой причине. По словам Зыряновой, у ее подзащитной в следственном изоляторе обострились стоматологические проблемы.

Смирнова лишена свободы с мая, ей грозит до десяти лет колонии. По версии следствия, ее публикации "ВКонтакте" содержали неправду о действиях армии в ходе военной спецоперации на Украине.