Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненных сроках для диверсантов

Депутаты Государственной думы большинством голосов приняли в первом чтении законодательную инициативу, призванную ужесточить наказание за террористическую и диверсионную деятельность. Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев анонсировал ее на прошлой неделе.

Под предлагаемыми поправками в Уголовный кодекс подписались более трех сотен его коллег. Парламентарии предлагают внести в УК такие статьи, как 281.1 ("содействие диверсионной деятельности"), 281.2 ("прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности") и 281.3 ("организация диверсионного сообщества и участие в нем"). Фактически диверсантов хотят приравнять к террористам.

"Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остается открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны", - высказался об инициативе спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В случае, если законопроект будет принят и подписан президентом, обвиненным в создании диверсионного сообщества будет грозить пожизненное лишение свободы. Те, кого осудили за пособничество в совершении диверсии, согласно поправкам, будут получать сроки от 10 до 20 лет заключения. Наконец, участие в жизни диверсионного сообщества будет грозить россиянам реальным сроком до 10 лет.