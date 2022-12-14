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Новости 18:51

Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении удалённой работы для релокантов

фото ЗакС политика Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении удалённой работы для релокантов

Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас утвердительно ответил на вопрос о подготовке проекта законотворческой инициативы, предполагающей введение ограничений на удалённую работу для уехавших из РФ россиян, передаёт RTVI.

По словам сенатора, он, как соавтор, принимает участие в подготовке законопроекта. В скором времени документ должны внести на рассмотрение Государственной думы.

При этом глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также его зам Михаил Терентьев известили, что ничего о подготовке обозначенной выше инициативы не знают. "Я в этих разработках участия не принимаю. <…> Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно", — сообщил Нилов.

Ранее издание "Верстка" рассказало о подготовке проекта закона, который вводит ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации россиян, продолжающих работать в удалённом режиме.


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