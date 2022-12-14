Клишас подтвердил разработку законопроекта об ограничении удалённой работы для релокантов

Руководитель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас утвердительно ответил на вопрос о подготовке проекта законотворческой инициативы, предполагающей введение ограничений на удалённую работу для уехавших из РФ россиян, передаёт RTVI.

По словам сенатора, он, как соавтор, принимает участие в подготовке законопроекта. В скором времени документ должны внести на рассмотрение Государственной думы.

При этом глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также его зам Михаил Терентьев известили, что ничего о подготовке обозначенной выше инициативы не знают. "Я в этих разработках участия не принимаю. <…> Пока законопроект на эту тему в комитет не поступал. Мне про разработку этого проекта ничего не известно", — сообщил Нилов.

Ранее издание "Верстка" рассказало о подготовке проекта закона, который вводит ограничения для уехавших из-за частичной мобилизации россиян, продолжающих работать в удалённом режиме.