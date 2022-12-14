"Верстка": В Госдуму внесут законопроект о запрете удаленной работы для релокантов

В России до конца года разработают законопроект, вводящий ограничения для уехавших от частичной мобилизации граждан, которые продолжают работать в удаленном режиме, пишет издание "Верстка" со ссылкой на два источника в Госдуме. Готовящийся документ накладывает запрет на такой способ трудовой деятельности для госслужащих, работников служб информационной безопасности и некоторых представителей транспортной отрасли.

Ожидается, что инициативу, авторами которой станут как депутаты, так и сенаторы, в каждом из чтений поддержат большинством голосов члены Федерального собрания. Один из собеседников издания заверил журналистов, что описанным законопроектом ограничения для уехавших будут исчерпаны.

Отметим, что в текущем месяце желание усложнить жизнь россиянам, покинувшим страну во время спецоперации, выразил сенатор Андрей Клишас. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что введение ограничений для уехавших сограждан, продолжающих работу дистанционно, не обсуждается руководством страны.