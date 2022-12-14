Еще два водворения фигуранта дела "Сети"* Филинкова в ШИЗО признали незаконными

Суд в Оренбургской области отменил два дисциплинарных взыскания администрации ИК-1, примененные к петербургскому активисту Виктору Филинкову, который осужден по делу "Сети"*. Как сообщает группа поддержки фигурантов дела, суд удовлетворил иск Филинкова, постановив, что два его сентябрьских водворения в штрафной изолятор в общей сложности на 15 суток были незаконными. Кроме того, изъятие у заключенного личных вещей также было признано неправомерным.

28-летний петербуржец выиграл дело даже несмотря на отказ сотрудников ИК-1 предоставить суду материалы с видеокамер, которые бы облегчили работу суда. Филинкова защищал адвокат Виктор Черкасов. В прошлый раз похожее дело им удалось выиграть месяц назад.

Напомним, что фигурантов "Сети"* из Петербурга и Пензы приговорили к длительным срокам заключения в январе 2020 года по обвинению в подготовке вооруженного свержения власти. В ходе следствия фигуранты жаловались на физическое насилие со стороны сотрудников ФСБ.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ