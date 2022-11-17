Суд отменил еще два взыскания фигуранту дела "Сети"* Филинкову

В Оренбургской области суд отменил два дисциплинарных взыскания, назначенных администрацией колонии осужденному по делу "Сети"* петербуржцу Виктору Филинкову. Об этом сообщает Telegram-канал группы поддержки фигурантов дела под названием RUPRESSION. Речь идет о первых по счету взысканиях, которые достались заключенному по прибытию в ИК-1 Оренбургской области: таковыми стали выговор и первое помещение в штрафной изолятор.

"На сегодняшний день Виктор провел в изоляторах уже 360 дней, почти год. И сейчас он в одиночной камере ПКТ. Из хороших новостей – позавчера его перевели из грязной камеры, засыпанной шпатлевкой, в прежнюю, обычную камеру ПКТ", - сообщают товарищи Филинкова.

По их подсчетам, с начала преследования анархиста суды различного уровня удовлетворили уже около двадцати его исков. В предыдущий раз суд поступал аналогичным образом в сентябре.

Нынешние условия 28-летнего Филинкова таковы, что он лишен права на свидания и передачи и имеет только один час в день на чтение и написание писем и жалоб.

Напомним, что фигурантов "Сети"* приговорили к длительным срокам заключения в январе 2020 года по обвинению в подготовке насильственного свержения госстроя. В ходе следствия фигуранты жаловались на пытки.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ