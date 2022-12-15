С начала года РКН составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки

За 11 месяцев 2022 года Роскомнадзор составил 131 протокол против признанных иноагентами СМИ из-за несоблюдения ими требований к маркировке, сообщило 15 декабря РИА "Новости".

"За 11 месяцев Роскомнадзор составил 131 протокол в отношении СМИ-иноагентов по ч. 1-3 ст. 19.34.1 КоАП РФ за несоблюдение требований о маркировке материалов и сообщений", — приводит агентство сообщение РКН.

Речь идет о нарушении порядка деятельности признанного иноагентом СМИ, а также о повторном и о грубом нарушении установленных законодательством правил касательно СМИ-иноагентов. В ведомстве отметили, что эта норма призвана информировать аудиторию о том, что материалы этих СМИ якобы публикуются в интересах других государств.

В конце ноября РКН отчитался об итогах деятельности в третьем квартале 2022 года. По данным ведомства, его сотрудники заблокировали или удалили в интернете более 89 тысяч страниц с запрещенным контентом, что на 29 % превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.