В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 18-летней девушки блогера Малмыгина

В ночь на 15 декабря петербургские правоохранители задержали 43-летнего блогера Вячеслава Малмыгина, который заподозрен в убийстве 18-летней девушки, сообщили в региональном управлении МВД. В течение полугода мужчина находился в розыске. Сейчас он пребывает под стражей.

Убийство 18-летней Софьи было совершено 2 июля текущего года в подмосковной Балашихе. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Малмыгин и девушка вдвоём заходят в подъезд жилого дома, однако позднее мужчина выходит уже один.

Тело убитой обнаружила её мать спустя три дня, 5 июля. Экспертиза показала, что девушке нанесли не менее 15 ножевых ранений. 8 июля Малмыгина объявили в розыск.

По версии МВД, в 2021 году Малмыгин вовлёк девушку в занятие проституцией: на тот момент ей ещё не исполнилось 18 лет. Клиентов блогер искал в соцсетях.

Малмыгин уже имеет судимости по статьям о вымогательстве, причинении вреда здоровью и опять же - о вовлечении в занятие проституцией.

В ближайшее время блогера доставят в Москву для проведения процессуальных действий.