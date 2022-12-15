СК возбудил уголовное дело из-за прорыва трубы у станции метро "Улица Дыбенко"

Региональное управление Следственного комитета по Петербургу сообщило о возбуждении уголовного дела о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, из-за прорыва трубы с кипятком у станции метро "Улица Дыбенко" (ч. 1, ст. 238, часть УК). В результате аварии ожоги разной степени тяжести получили три человека.

На место аварии к дому 26 по улице Дыбенко выехали сотрудники СК, которые изучили метро прорыва тепломагистрали.

Напомним, прорыв трубы с кипятком произошёл вечером 13 декабря. Как следствие, без тепла остались почти 500 домов. Аварийная служба заменила 8 метров испорченной магистрали. По состоянию на утро, 15 декабря, часть потребителей всё ещё жалуются на холодные батареи.