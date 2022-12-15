Роскомнадзор насчитал свыше 122 тысяч недостоверных материалов о спецоперации

В 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к более чем 122 тысячам материалов с недостоверной, по мнению ведомства, информацией о российской спецоперации на Украине, следует из сообщения РИА "Новости" от 15 декабря.

"За 11 месяцев 2022 года <...> Роскомнадзор выявил и ограничил доступ к более 122 тысячам недостоверных материалов о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции", — привело агентство сообщение регулятора.

В РКН отметили, что размещение подобных материалов стало причиной блокировок более сотни российских и зарубежных интернет-ресурсов, включая Twitter, а также Facebook** и Instagram** и сервисы Google Ads и Google News.

Также РКН отчитался о 131 протоколе, составленном в отношении СМИ-иноагентов за отсутствие маркировки.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена