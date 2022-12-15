В зоне СВО погиб 31-летний военный из Назии Ленобласти

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб уроженец Ленобласти Егор Панченко, известили чиновники администрации Кировского муниципального района. Жизнь военнослужащего унёс артиллерийский обстрел, под который попал его взвод 18 ноября в Луганской области.

Панченко родился 7 мая 1991 года в областном посёлке Назия. После окончания колледжа по специальности "Государственное и муниципальное управление" пошёл в армию. Затем работал в компании "СВЕЗА Усть-Ижора".

На СВО Панченко попал во время частичной мобилизации.

"Он был мужественным и проявил силу духа - не убежал, не уехал, а исполнил свой воинский долг", - поделились чиновники из администрации Кировского района.

Дома у мужчины осталась жена и родители.

Ранее, напомним, губернатор Александр Дрозденко сообщил о приблизительно 80 жителях Ленобласти, погибших в ходе СВО.