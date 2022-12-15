Суд в Ярославле оштрафовал местного блогера за недостаточно большие буквы в плашке об иноагентском статусе

Ярославский областной суд счел законным решение нижестоящей инстанции о штрафе местному блогеру Андрею Алексееву* из-за размера букв в плашке, извещающей аудиторию о его статусе иностранного агента, сообщил 15 декабря "Коммерсантъ". Штраф в размере 10 тысяч рублей был назначен активисту Фрунзенским районным судом Ярославля 26 октября по статье о нарушении требований к маркировке публикаций иноагентов (ч. 1 ст. 19.34.1 КоАП РФ), однако гражданин подал апелляцию.

С жалобой на Алексеева* в суд обратилась местная прокуратура. Ведомство завило, что он не сопроводил информацией об имеющемся статусе опубликованную во "ВКонтакте" видеозапись. В другом посте блогер поставил плашку, однако размер шрифта не впечатлил прокуратуру, указавшую, что он "должен вдвое превышать размер текста сообщения". При этом Алексеев* писал уведомление прописными буквами, зажав клавишу Caps Lock, но и это не уберегло его от штрафа. Проведенная проверка показала, что величина букв в этом случае все равно оказывается недостаточно большой.

В суде Алексеев* доказывал, что "ВКонтакте" не позволяет произвольно менять размер шрифта при написании постов. Тем не менее, суд признал его виновным и оштрафовал, а областной суд счел позицию блогера "способом защиты с целью избежать наказания" и объявил ее не основанной на положениях нормативных актов. После суда Алексеев* заявил "Коммерсанту", что намерен отказаться от публикации постов во "ВКонтакте" в связи со штрафом.

В свою очередь, юрист Павел Чиков в разговоре с изданием назвал вынесенный штраф первым известным в России случаем привлечения иноагента к ответственности за недостаточно крупный размер шрифта в плашке о статусе.

Сегодня же Роскомнадзор известил о 131 протоколе в отношении СМИ-иноагентов, составленном в 2022 году за нарушения требований, предъявляемых к маркировке.

*Минюст внес Андрея Алексеева в реестр иноагентов