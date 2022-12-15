Макаревич* провёл аналогию между статусом иноагента и жёлтой звездой в нацистской Германии

Признанный иноагентом лидер "Машины времени" Андрей Макаревич* провёл параллель между присвоением этого статуса и жёлтой звездой, которую пришивали к одежде евреев в нацистской Германии, передаёт RTVI.

"Это было очень унизительно, наверное, очень неприятно. Наверное, до поры до времени на этом и заканчивалось. Дальше там, правда, потом закончилось гораздо хуже. Здесь пока нашили звёздочки", — полагает Макаревич*.

Нашитые на одежды жёлтые звезды являются одним из символов Холокоста. Евреев заставляли носить их на одежде во времена Третьего рейха на территории Германии, а также подконтрольный ей территориях.

Напомним также, Министерство юстиции внесло музыканта Андрея Макаревича* в реестр иноагентов из-за высказываний в зарубежных медиа. Минюст счёл это "иностранным влиянием".

*Минюст внёс Андрея Макаревича в реестр иностранных агентов

Фото: скриншот видеозаписи из Telegram-канала "Группа "Машина времени""