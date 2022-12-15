Роспотребнадзор не планирует вводить федеральные ограничения из-за роста заболеваемости гриппом

В России продолжится рост заболеваемости гриппом, прогнозирует руководительница Роспотребнадзора Анна Попова, чьё заявление приводит 15 декабря РИА Новости. Гражданам следует беречь себя и носить маски в общественных местах.

При этом вводить какие-либо ограничения на федеральном уровне Роспотребнадзор не планирует.

"На федеральном уровне нет, они никогда не вводились, и вводить их нет никакой необходимости. Есть достаточно полномочий у субъектов РФ", — высказалась главный санитарный врач России.

По состоянию на 14 декабря, в Северной столице гриппом и ОРВИ болеют свыше 70 тысяч школьников, на дистант ушли 244 класса в 71 школе. По этой причине младшеклассников решили отправить на досрочные каникулы с 20 декабря.