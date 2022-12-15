Пониделко поручил ГУДП "Центр" в кратчайшие сроки выплатить петербурженке компенсацию из-за падения на льду

Председатель комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко вмешался в ситуацию с нежеланием ГУДП "Центр" выплачивать компенсацию в 300 тысяч рублей петербурженке Надежде Кожевниковой из-за падения на льду.

Кожевникова обратилась с иском в суд с требованием компенсировать ей моральный вред из-за травмы, полученной на скользком тротуаре.

Впоследствии ГУДП "Центр" обязали предоставить горожанке выплату в размере 300 тысяч рублей, однако предприятие подало апелляцию на решение суда, попросив снизить размер компенсации. В качестве довода ГУДП сослалось на значительные траты "по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь".

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале опубликовал апелляционную жалобу ГУДП "Центр" с информацией о тратах на Мариуполь. Согласно приведённым им данным, речь идёт о более чем 100 млн рублей в первом полугодии 2022 года.

Пониделко отметил, что юрист дорожного предприятия допустил грубую ошибку, связав обслуживание контрактов в Петербурге с работой в Мариуполе, "что не соответствует никакой действительности". Глава комблага поручил провести разбирательство и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

"ГУДП "Центр" поручено в кратчайшие сроки выплатить гражданке компенсацию. Сил и средств у предприятий достаточно для того, чтобы качественно выполнять свои задачи в Петербурге. Ситуация, когда дорожные предприятия не могут выполнять свои задачи и прикрываются надуманными предлогами - недопустима. Подобные ситуации будут пресекаться достаточно жёстко", - пообещал Пониделко в видео, выложенном на его странице "ВКонтакте".