Необходимость спецоперации Беглов объяснил защитой семейных ценностей

Губернатор Александр Беглов высказался о специальной военной операции во время своего выступления на Санкт-Петербургском форуме Всемирного русского народного собора 15 декабря.

"Начав военную специальную операцию, наш верховный главнокомандующий, прежде всего, защищал русский мир, защищал и защищает семейные ценности", - заявил Беглов.

Он отметил, что семейные ценности - это самое главное. Этим ценностям тысячи лет, а теперь настало время сражаться за них, считает губернатор.

"Никто не должен отнимать то, что всегда было с нами тысячелетия. Никто не имеет на это права. И мы никому это не отдадим. Мы будем сражаться, мы будем вместе и мы обязательно победим", - сказал Беглов.

Также петербургский губернатор поблагодарил священнослужителей за успехи в борьбе с коронавирусом. По мнению Беглова, "пандемия отступала" после того, как митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетал город на вертолете с иконой в руках.

Сергей Еремеев