Путин объявил о снижении уровня бедности в России

Президент Владимир Путин 15 декабря заявил о том, что уровень бедности в России по итогам III квартала снизился, а доходы наименее обеспеченных жителей страны, наоборот, подросли. Заявление прозвучало на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

В своем выступлении Путин упомянул, что двумя главными целями в экономике на 2022 год российское руководство ставило "добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития". При этом он пожаловался на санкции, которые России "навязывают" другие государства.

Среди прочего Путин упомянул выплаты на детей моложе 17 лет и индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. "В третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5 %. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении", — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

По словам президента, доходы наименее обеспеченных россиян выросли "на 27,8 % в номинале", что позволило "сократить уровень неравенства немножко".

В начале декабря Путин подписал закон о прожиточном минимуме на 2023 год. Согласно документу, его величина должна составить 14 375 рублей. В то же время величина МРОТ в следующем году должна составить 16 242 рубля, соответствующий проект получил накануне одобрение Совета Федерации.