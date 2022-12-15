Дело о записке на могиле родителей Путина начали рассматривать по существу

В Приморском районном суде Петербурга 15 декабря состоялось первое заседание по делу в отношении бухгалтера Ирины Цыбаневой, которой грозит до пяти лет лишения свободы по статье о надругательстве над местами захоронения по политическим мотивам (ч. 2 ст. 244 УК) из-за записки на могиле родителей президента Владимира Путина.

На заседании прокурор озвучил обвинение. Цыбанева, по версии следствия, якобы выражая протест против власти, проводимой внутренней и внешней политики, нарушая общественный порядок, совершила безнравственное действие - оставила записку на могиле Владимира и Марии Путиных.

Эксперты нашли в содержании записки оскорбительные высказывания в адрес президента Владимира Путина.

Цыбанева вину не признает, но не отрицает, что была на кладбище в тот день. Адвокат обвиняемой заявила, что она не согласна со статьей, которую вменяют ее доверительнице.

Следующее заседание назначили на 16 января. На нем планируют допросить свидетелей, среди которых сотрудник Серафимовского кладбища, обнаруживший записку.

Напомним, в начале ноября Цыбаневу выпустили из-под домашнего ареста. Судья разрешила обвиняемой покидать квартиру, но ей запрещено посещать Серафимовское кладбище и общаться с его сотрудниками.

Константин Леньков