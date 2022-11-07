Обвиняемую в осквернении могилы родителей Путина выпустили из-под домашнего ареста

Приморский районный суд Петербурга 7 ноября не стал продлевать домашний арест Ирине Цыбаневой, которую собираются судить за записку на могиле родителей президента Владимира Путина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее действия в полиции расценили как надругательство над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). Ей назначили запрет определенных действий.

Следователь требовал продлить домашний арест до 8 января. В ходатайстве он указал, что для завершения расследования требуется провести некоторые процессуальные действия: дождаться результатов экспертиз, а также изучить записи с видеокамер.

Цыбанева просила разрешить ей выходить на прогулки, а также позволить заниматься трудовой деятельностью удаленно. Адвокат подозреваемой также просила суд смягчить условия домашнего ареста ее доверительнице и разрешить ей связываться с коллегами по работе.

Судья Сергей Копусов заменил меру пресечения Цыбаневой на запрет определенных действий. Ей запретили посещать Серафимовское кладбище, а также общаться с его сотрудниками. Обвиняемой по-прежнему нельзя пользоваться интернетом.

Поддержать Цыбаневу в суде пришли две ее подруги и сын. Судья сперва отказывался допускать слушателей на заседание, мотивируя это тем, что присутствующие якобы могут быть свидетелями по делу. Позже он "частично удовлетворил" ходатайство адвоката об обеспечении гласности и разрешил подругам Цыбаневой войти.

Напомним, поводом для уголовного дела стала записка, оставленная в начале октября у могилы родителей Путина на Серафимовском кладбище. В записке, по заявлению следователя, якобы содержалась оскорбительная запись в адрес главы государства. Теперь Цыбаневой грозит до 5 лет заключения.

Константин Леньков