ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:30

Обвиняемую в осквернении могилы родителей Путина выпустили из-под домашнего ареста

фото ЗакС политика Обвиняемую в осквернении могилы родителей Путина выпустили из-под домашнего ареста

Приморский районный суд Петербурга 7 ноября не стал продлевать домашний арест Ирине Цыбаневой, которую собираются судить за записку на могиле родителей президента Владимира Путина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Ее действия в полиции расценили как надругательство над местами захоронения (ч. 2 ст. 244 УК). Ей назначили запрет определенных действий. 

Следователь требовал продлить домашний арест до 8 января. В ходатайстве он указал, что для завершения расследования требуется провести некоторые процессуальные действия: дождаться результатов экспертиз, а также изучить записи с видеокамер. 

Цыбанева просила разрешить ей выходить на прогулки, а также позволить заниматься трудовой деятельностью удаленно. Адвокат подозреваемой также просила суд смягчить условия домашнего ареста ее доверительнице и разрешить ей связываться с коллегами по работе. 

Судья Сергей Копусов заменил меру пресечения Цыбаневой на запрет определенных действий. Ей запретили посещать Серафимовское кладбище, а также общаться с его сотрудниками. Обвиняемой по-прежнему нельзя пользоваться интернетом. 

Поддержать Цыбаневу в суде пришли две ее подруги и сын. Судья сперва отказывался допускать слушателей на заседание, мотивируя это тем, что присутствующие якобы могут быть свидетелями по делу. Позже он "частично удовлетворил" ходатайство адвоката об обеспечении гласности и разрешил подругам Цыбаневой войти. 

Напомним, поводом для уголовного дела стала записка, оставленная в начале октября у могилы родителей Путина на Серафимовском кладбище. В записке, по заявлению следователя, якобы содержалась оскорбительная запись в адрес главы государства. Теперь Цыбаневой грозит до 5 лет заключения. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама