Суд в Петербурге оштрафовал двух мундепов за дискредитацию армии

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал двух муниципальных депутатов, избранных от "Яблока", по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Штраф в размере 40 тысяч рублей назначили Виктории Симоновой из МО "Пороховые" 15 декабря. Столько же суд обязал выплатить Веру Морозову из МО "Малая Охта" днем ранее.

Поводом для административных дел стали публикации муниципалов в соцсети "ВКонтакте" с высказываниями о специальной военной операции на Украине. В посте Морозовой от 26 февраля был размещен текст о личных воспоминаниях о Киеве. Она также указала, что по происхождению на четверть украинка. Еще к посту была прикреплена картинка с пацифисткой надписью и рисунком голубя и рук, окрашенных в цвета государственных флагов Украины и России. У Симоновой был короткий пост с пацифистским хештегом.

В обоих протоколах говорилось, что действия муниципалов дискредитируют Вооруженные силы России.

Симонова и Морозова были одними из тех, кого полиция искала на заседании совета МО "Малая Охта" в конце октября. Тогда силовик заявился на собрание со словами "Повесточки у нас для депутатов". Кроме упомянутых мундепов, в списке значились "яблочники" Алексей Каленов, Феликс Началов и самовыдвиженец Павел Журавлев. Из перечисленных материалы в суд поступали только на Журавлева. В середине ноября суд вернул дело из-за составления протокола неправомочными лицами.

Константин Леньков