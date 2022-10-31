"Повесточки у нас для депутатов": Полиция пришла на заседание совета МО "Малая Охта"

Полицейские явились на заседание местного совета МО "Малая Охта" вечером 31 октября. Его транслировали в муниципальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Повесточки у нас для депутатов", - объявил сотрудник МВД.

"Хочу", - выкрикнул бывший глава муниципалитета Дмитрий Монахов.

Однако полицию интересовали только оппозиционеры: Алексей Каленов, Вера Морозова, Феликс Началов, избравшиеся от "Яблока", и самовыдвиженец Павел Журавлев. Кроме того, вручить "повесточку" хотели депутату МО "Пороховые" Виктории Симоновой.

Узнав, что никого из перечисленных муниципалов в зале нет, полицейские немедленно ушли.

- Очевидно, что это очередной акт политических преследований. В списках только депутаты нашей оппозиционной фракции, - заявил ЗАКС.Ру отсутствовавший на заседании мундеп Василий Кунин.

Он отметил, что у депутата Веры Морозовой нет медицинской специальности и призыву она не подлежит. По мнению Кунина, повестки могли быть в суд или в отделение полиции для составления протокола. Предположений, за что именно, - у депутата нет. То, что это могли быть повестки не в военкомат, а в полицию, допустил и его коллега Павел Журавлев.

Отметим, что заседание местного совета началось в 18:00 часов, уже после того, как Минобороны объявило о завершении мобилизации.

Напомним, повестки в военкомат оппозиционерам из муниципальных советов Петербурга уже вручали. В том числе и во время официальных мероприятий.

Скрин: ВКонтакте/МО Малая Охта