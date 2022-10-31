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Муниципал 19:24

"Повесточки у нас для депутатов": Полиция пришла на заседание совета МО "Малая Охта"

фото ЗакС политика "Повесточки у нас для депутатов": Полиция пришла на заседание совета МО "Малая Охта"

Полицейские явились на заседание местного совета МО "Малая Охта" вечером 31 октября. Его транслировали в муниципальной группе в соцсети "ВКонтакте".

"Повесточки у нас для депутатов", - объявил сотрудник МВД.

"Хочу", - выкрикнул бывший глава муниципалитета Дмитрий Монахов.

Однако полицию интересовали только оппозиционеры: Алексей Каленов, Вера Морозова, Феликс Началов, избравшиеся от "Яблока", и самовыдвиженец Павел Журавлев. Кроме того, вручить "повесточку" хотели депутату МО "Пороховые" Виктории Симоновой.

Узнав, что никого из перечисленных муниципалов в зале нет, полицейские немедленно ушли. 

- Очевидно, что это очередной акт политических преследований. В списках только депутаты нашей оппозиционной фракции, - заявил ЗАКС.Ру отсутствовавший на заседании мундеп Василий Кунин.

Он отметил, что у депутата Веры Морозовой нет медицинской специальности и призыву она не подлежит. По мнению Кунина, повестки могли быть в суд или в отделение полиции для составления протокола. Предположений, за что именно, - у депутата нет. То, что это могли быть повестки не в военкомат, а в полицию, допустил и его коллега Павел Журавлев. 

Отметим, что заседание местного совета началось в 18:00 часов, уже после того, как Минобороны объявило о завершении мобилизации.

Напомним, повестки в военкомат оппозиционерам из муниципальных советов Петербурга уже вручали. В том числе и во время официальных мероприятий.

Скрин: ВКонтакте/МО Малая Охта


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МО Малая Охта
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Журавлев Павел Юрьевич
Пока еще нет голосов...
Каленов Алексей Сергеевич
Пока еще нет голосов...
Кунин Василий Евгеньевич
Монахов Дмитрий Иванович
Пока еще нет голосов...
Морозова Вера Викторовна
Пока еще нет голосов...
Началов Феликс Викторович
Пока еще нет голосов...
Симонова Виктория Валерьевна
Упоминаемые персоны
Журавлев Павел Юрьевич
Каленов Алексей Сергеевич 
Кунин Василий Евгеньевич 
Монахов Дмитрий Иванович 
Морозова Вера Викторовна 
Началов Феликс Викторович 
Симонова Виктория Валерьевна 




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