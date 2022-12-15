Вишневский обратился в прокуратуру из-за якобы потраченных ГУДП "Центр" 100 млн рублей на Мариуполь

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский 15 декабря направил обращение прокурору города Виктору Мельнику с просьбой провести проверку в отношении ГУДП "Центр" из-за 100 млн рублей, которые якобы были направлены на восстановление Мариуполя.

О возможных тратах казенного учреждения стало известно в ходе судебного разбирательства по иску петербурженки, которая судилась с организацией из-за травмы на скользком тротуаре. Представители "Центра" в суде заявляли, что не могут выплатить компенсацию в 300 тысяч рублей, поскольку более 100 млн рублей выделили в первой половине года на затраты "по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов" города-побратима Мариуполь.

Вишневский в своем письме к прокурору отмечает, что подобные траты не предусмотрены Бюджетным кодексом и бюджетом Петербурга.

Ранее председатель комитета Смольного по благоустройству Василий Пониделко объявил, что юристы подведомственной организации допустили ошибку, а сведения о связи между расходами на уборку Петербурга с тратами на нужды Мариуполя не соответствуют действительности. Он также поручил ГУДП "Центр" выплатить петербурженке запрашиваемую сумму.

Константин Леньков