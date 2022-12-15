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Муниципал 17:06

Совет "Большой Охты" разрешил снимать свои заседания

фото ЗакС политика Совет "Большой Охты" разрешил снимать свои заседания

Совет муниципального образования "Большая Охта" на заседании 15 декабря принял изменения в собственный регламент, рассказала ЗАКС.Ру мундеп округа Манефа Королёва. Из документа убрали пункт о том, что фотографирование с видео- и аудиозаписью на заседании совета можно вести только по решению органа. Теперь снимать и фотографировать можно не спрашивая мнения совета, уточнила Королёва.

- Можно поздравить жителей "Большой Охты" с открытостью и гласностью муниципального образования, - добавила мундеп.

Она сообщила, что менять регламент стали после представления прокуратуры — пункт о запрете видео противоречит законодательству России. В ведомство обратился один из жителей муниципалитета, уточнила Королёва. Речь идет о федеральном законе "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Напомним, большинство депутатов "Большой Охты" регулярно голосовали за отказ от ведения какой-либо съемки или записи. На одном из заседаний муниципалитета сделать фотографии запретили корреспондентке ЗАКС.Ру. 

 

София Саттарова


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