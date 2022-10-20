Совет МО "Большой Охты" снова не стал создавать штаб по КРТ, но договорился о регулярных встречах

Совет муниципального образования "Большая Охта" на заседании 20 октября большинством голосов решил не включать в повестку вопрос о создании общественного штаба по комплексному развитию территорий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Включить этот пункт предложили депутаты Яна Козинец и Манефа Королёва (автор документа). Остальные присутствующие на заседании шесть депутатов отказались обсуждать вопрос: это новая глава МО Мария Щербакова, Николай Самусев, Александр Михайлов, Татьяна Лаврентьева, Наталья Иванова и Алексей Глухарёв.

В разговоре с ЗАКС.Ру Королёва пояснила, что хотела принять документ для определения места встречи с жителями. Для этого подошло бы помещение муниципалитета, считает депутат.

⁃ Холодно уже на улице встречаться. Сейчас, когда будет зима, ничего не запишешь, ничего не оформишь… - добавила мундеп.

При этом, глава МО Щербакова напомнила, что Королёва входит в Общественный штаб по КРТ при Законодательном собрании. Там повестка дня ставится "очень остро", считает Щербакова. Она предложила дать поручение Королёвой ежемесячно отчитываться о происходящем в штабе при ЗакСе и доносить информацию до депутатов муниципалитета и жителей района. Глава МО уточнила, что такие встречи можно проводить в зале заседаний, но место тут ограничено - 20 человек. Королёва согласилась. В разговоре с ЗАКС.Ру она отметила, что с учётом всех 10 депутатов и экспертов на таких отчетах может остаться мало места для жителей.

Помимо этого, на заседании большинство депутатов проголосовали за отказ в проведении видео и аудиозаписи. Корреспондентке ЗАКС.Ру также запретили фотографировать происходящее.

Указанные ранее шесть муниципальных депутатов "Большой Охты" не захотели включать в повестку проект Яны Козинец о плановых мероприятиях по помощи семьям мобилизованных. Щербакова заявила, что при муниципалитете уже создан такой штаб. По ее словам, Козинец может подать заявление о включении в штаб, если хочет. Мундеп ответила, что заявление подаст, и обратила внимание на то, что в названии документа есть ошибка. Козинец со ссылкой на закон Петербурга о местном самоуправлении уточнила, что в полномочия МО не входит работа в сфере мобилизации и добровольчества - а именно это указано в названии документа совета. Мундеп уточнила ЗАКС.Ру, что хочет изменить название бумаги, чтобы оно не нарушало закон. Также Козинец во время заседания отметила, что в документе нужна конкретика и возможное изменение бюджета для материальной помощи семьям мобилизованных. Щербакова заявила, что пока о финансах речь не идёт. Она добавила, что муниципалитету даже никто не предоставил список семей мобилизованных - его она уже запросила у главы района.

Включать в повестку не стали и обсуждение вопроса об общественных слушаниях по благоустройству, которые прошли 18 октября. Но после заседания депутаты тему все же обсудили. Королёва заявила, что ее о мероприятии не уведомили, так же как и жителей. Сотрудники муниципалитета пояснили ей, что анонс встречи был опубликован на сайте муниципалитета. Депутат поинтересовалась, как теперь быть жителям, которые подготовили свои заявления, но на общественные слушания не попали, так как не знали об их проведении. Щербакова предложила выслать все документы ей.

София Саттарова