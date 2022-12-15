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Новости 17:30

Лидер ЛДПР предложил ввести уголовное наказание за "русофобию"

фото ЗакС политика Лидер ЛДПР предложил ввести уголовное наказание за "русофобию"

Лидер ЛДПР, руководитель международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий выразил мнение, что за "русофобию" граждан следует наказывать в том числе по уголовным статьям, которыми можно дополнить соответствующий кодекс. Соображениями политик поделился в своём Telegarm-канале.

"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — высказался Слуцкий.

Кроме того, либерал-демократ полагает, что в России следует учредить специальную систему защиты граждан, которые подвергаются преследованию за рубежом. К примеру, координационный центр.

"Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — заключил Слуцкий.

Ранее с предложением внести в Уголовный кодекс статью за "русофобию" выступил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.


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