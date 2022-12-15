Лидер ЛДПР предложил ввести уголовное наказание за "русофобию"

Лидер ЛДПР, руководитель международного комитета Государственной думы Леонид Слуцкий выразил мнение, что за "русофобию" граждан следует наказывать в том числе по уголовным статьям, которыми можно дополнить соответствующий кодекс. Соображениями политик поделился в своём Telegarm-канале.

"Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс", — высказался Слуцкий.

Кроме того, либерал-демократ полагает, что в России следует учредить специальную систему защиты граждан, которые подвергаются преследованию за рубежом. К примеру, координационный центр.

"Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что способны наши геополитические оппоненты", — заключил Слуцкий.

Ранее с предложением внести в Уголовный кодекс статью за "русофобию" выступил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.