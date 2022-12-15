Школьники с 1 по 11 класс в Ленобласти закончат учёбу 23 декабря из-за всплеска заболеваемости гриппом

Образовательный процесс для школьников с 1 по 11 класс в Ленобласти в этом году завершится 23 декабря, известили в пресс-службе администрации региона. Причиной тому стал всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В итоге каникулы для учащихся начнутся на два дня раньше положенного срока — с 26 декабря.

Решение властей обосновано необходимостью "остановить цепочку заболеваемости". Для этого следует увеличить период разобщённости детей сроком до двух недель.

"В связи с этим учебная четверть для учеников 1-11 классов завершится чуть раньше. Сегодня на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области 197 классов в 57 школах — это порядка 5 тысяч детей", - поделился глава комитета по образованию Ленобласти Николай Емельянов.

Напомним также, что аналогичная мера принята и в Петербурге. Разница лишь в том, что к 20 декабря учёбу закончат только младшеклассники.