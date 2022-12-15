Детям мобилизованных могут предоставить переход с платного обучения на бесплатное

Депутаты Государственной думы изучат проект закона, который предполагает предоставление детям мобилизованных россиян возможности перейти с платного обучения в вузах на бесплатное. Документ доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

Кроме того, согласно инициативе, дети призывников смогут получать социальную стипендию, а также поступать на бюджет в подготовительных отделениях вузов.

Утверждение законопроекта обосновано тем, что дети многих мобилизованных учатся на платной основе либо собираются платить деньги за высшее образование. По мнению авторов инициативы, призыв родителя на службу может заметно снизить возможность получения образования для данной категории студентов и поступающих.

Следует отметить, что соавтором законопроекта является представляющая Петербург в Госдуме депутат Оксана Дмитриева.