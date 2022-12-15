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Новости 19:52

Дрозденко и Алиханов попали под новые санкции США

фото ЗакС политика Дрозденко и Алиханов попали под новые санкции США

Министерство финансов США обновило санкционный список: под личные экономические ограничения попал руководитель компании "Норникель" Владимир Потанин, а также его ближайшие родственники. Перечень приведён на сайте американского Минфина.

Кроме того, под санкции попали "дочки" ВТБ, Росбанк и компания "Интеррос". ВТБ в "чёрном списке", напомним, пребывает ещё с февраля.

Персональные санкции затронули также некоторых региональных губернаторов и чиновников. В их числе - два главы субъектов РФ в СЗФО. Это губернатор Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Также в перечне присутствует вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Брянской области Александр Богомаз.

Напомним, в конце июля Дрозденко попал под санкции Великобритании.


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