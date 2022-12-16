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Новости 9:03

Минюст требует лишить профессионального статуса адвоката-"иноагента" Беньяша*

фото ЗакС политика Минюст требует лишить профессионального статуса адвоката-"иноагента" Беньяша*

Адвокат из Краснодарского края Михаил Беньяш* опубликовал в своем Telegram-канале задокументированное требование Минюста лишить его профессионального статуса. Письмо адресовано главе адвокатской палаты региона.

В тексте представления указывается, что Беньяш* неоднократно замечен в некорректных высказываниях по отношению к органам власти, а также не единожды привлекался к административной ответственности. Эти факты в совокупности, по мнению министерства, компрометируют профессиональное сообщество, из чего и вытекает необходимость лишения Беньяша* статуса.

Отметим, что упоминаемые административные дела заводились на юриста по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

*Минюст внес Михаила Беньяша в реестр иноагентов


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