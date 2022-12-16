Во исполнение старого решения ЕСПЧ Верховный суд вновь рассмотрит дело Шестуна

Верховный суд назначил новое заседание по делу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, в декабре 2020 года приговоренного к пятнадцати годам колонии строгого режима по экономическому делу. Об этом ЗАКС.Ру сообщила супруга заключенного Юлия Шестун.

Дело вновь будет рассмотрено из-за решения Европейского суда по правам человека, занявшего сторону Шестуна в споре с Российской Федерацией. Оно было принято в январе 2021-го, еще до выхода России из Совета Европы, а значит, производство должно быть возобновлено. Заседание назначили на 21 декабря.

ЕСПЧ ранее постановил, что Шестуна непозволительно долго держали в изоляторе под следствием и что рассмотрение его жалоб в российские инстанции искусственно затягивалось. Страсбургский суд назначил бывшему главе района компенсацию, однако, по словам Юлии Шестун, Генпрокуратура направила эти деньги на погашение крупного штрафа, ставшего частью приговора.

Напомним, что политика судили за махинации с земельными участками. В СИЗО он провел 2,5 года, регулярно объявляя голодовки. Свое дело вместе с некоторыми правозащитниками Шестун считает политическим и полностью сфабрикованным. Летом нынешнего года к его пятнадцатилетнему сроку прибавили еще полгода заключения: заключенного сочли виновным также в оскорблении судьи.