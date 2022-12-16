Под Петербургом запустили мусороперерабатывающий завод

На Волхонском шоссе произвели технический пуск первой очереди нового завода "Волхонка" по глубокой переработке отходов, передает пресс-служба правительства Ленобласти. В церемонии открытия предприятия поучаствовали губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко. Ожидается, что функционирование объекта, построенного "Невским экологическим оператором", позволит снизить нагрузку на мусорные полигоны на 300 тысяч тонн ежегодно.

"Когда мы ведём диалог с жителями города и области о необходимости изменения технологии утилизации отходов, поэтапного закрытия полигонов, мы должны понимать, что взамен должны прийти новые площадки", - произнес Дрозденко.

Сортировочный комплекс также будет рассчитан на посетителей, желающих совершить экскурсию по производству и изучить современные технологии утилизации мусора. ТАСС сообщает, что совокупные инвестиции в проект, состоящий из двух этапов, составили 4,9 млрд рублей. Мощность открывшейся первой очереди мусороперерабатывающего комплекса оценивается на уровне 200 тысяч тонн отходов в год.

Нынешней осенью областная администрация решила отложить срок закрытия мусорных полигонов в Лужском и Всеволожском районах, чтобы регион не столкнулся с нехваткой мест для размещения отходов.