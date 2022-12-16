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Новости 11:46

Петербург получит более двух миллиардов рублей на оплату труда медиков

фото ЗакС политика Петербург получит более двух миллиардов рублей на оплату труда медиков

Петербург получит более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на софинансирование оплаты труда медицинских работников, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 16 декабря. Постановление об одобрении проекта соглашения между городской администрацией и Минздравом подписал Александр Беглов.

Выделенная сумма уйдет на "достижение целевых показателей заработной платы" в сфере здравоохранения. Деньги должны поступить в распоряжение Петербурга до конца года.

Как уточнили в Смольном, в 2022 году целевые показатели по зарплате составляют около 138 тысяч рублей для врачебного персонала и более 68 тысяч рублей для среднего и младшего медперсонала.

Ранее сообщалось о том, что за девять месяцев текущего года реальные заработные платы петербуржцев сократились на 2,7% относительно прошлогодних показателей. Как уточнили в комитете по труду и занятости, это стало первым случаем снижения зарплат в городе с 2015 года.


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