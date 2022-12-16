Петербург получит более двух миллиардов рублей на оплату труда медиков

Петербург получит более 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета на софинансирование оплаты труда медицинских работников, следует из сообщения пресс-службы губернатора от 16 декабря. Постановление об одобрении проекта соглашения между городской администрацией и Минздравом подписал Александр Беглов.

Выделенная сумма уйдет на "достижение целевых показателей заработной платы" в сфере здравоохранения. Деньги должны поступить в распоряжение Петербурга до конца года.

Как уточнили в Смольном, в 2022 году целевые показатели по зарплате составляют около 138 тысяч рублей для врачебного персонала и более 68 тысяч рублей для среднего и младшего медперсонала.

Ранее сообщалось о том, что за девять месяцев текущего года реальные заработные платы петербуржцев сократились на 2,7% относительно прошлогодних показателей. Как уточнили в комитете по труду и занятости, это стало первым случаем снижения зарплат в городе с 2015 года.