В библиотеке при колонии Агапитова встретила доцента Соколова

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила исправительную колонию №6 в промзоне Обухово, о чем сообщается на ее официальном сайте. Правозащитница обратила внимание на то, что в течение рабочего дня было "очень много народу в жилых помещениях". Она усомнилась в том, что столько заключенных могут иметь ограничения по здоровью, не позволяющие трудиться.

За стойкой библиотеки ее встретил известный доцент Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение возлюбленной. В пресс-релизе от аппарата омбудсмена он описывается как "петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей". В ИК-6 он работает заведующим библиотекой.

Информационные стенды на территории колонии, по наблюдениям Агапитовой, не содержат актуальной информации об институтах государственной правозащиты и способах связи с ними. Между тем, отметила гостья пенитенциарного учреждения, обновлять стенды - задача не из сложных.

Напомним, по громкому делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко доцента Соколова приговорили к 12,5 годам колонии, что случилось в конце 2020 года.

фото: ombudsman.spb.ru