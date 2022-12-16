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Новости 12:50

В библиотеке при колонии Агапитова встретила доцента Соколова

фото ЗакС политика В библиотеке при колонии Агапитова встретила доцента Соколова

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила исправительную колонию №6 в промзоне Обухово, о чем сообщается на ее официальном сайте. Правозащитница обратила внимание на то, что в течение рабочего дня было "очень много народу в жилых помещениях". Она усомнилась в том, что столько заключенных могут иметь ограничения по здоровью, не позволяющие трудиться.

За стойкой библиотеки ее встретил известный доцент Олег Соколов, осужденный за убийство и расчленение возлюбленной. В пресс-релизе от аппарата омбудсмена он описывается как "петербургский историк с ученой степенью, имя которого несколько лет назад было в каждой ленте криминальных новостей". В ИК-6 он работает заведующим библиотекой.

Информационные стенды на территории колонии, по наблюдениям Агапитовой, не содержат актуальной информации об институтах государственной правозащиты и способах связи с ними. Между тем, отметила гостья пенитенциарного учреждения, обновлять стенды - задача не из сложных.

Напомним, по громкому делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко  доцента Соколова приговорили к 12,5 годам колонии, что случилось в конце 2020 года.

фото: ombudsman.spb.ru


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