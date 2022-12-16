Минюст обосновал включение Киры Ярмыш* в перечень иноагентов

Сподвижница политика Алексея Навального Кира Ярмыш* опубликовала в своем микроблоге скан документа, пришедшего ей из Минюста: ранее она интересовалась у ведомства причиной своего нахождения в списке иностранных агентов.

Чиновники сообщили пресс-секретарю оппозиционера, что считают ее действующей в интересах Украины и США. Ярмыш* полагала, что в ответе будет чем-то доказано получение денег из-за границы, но этого не произошло.

"А ничем! Просто я дискредитирую спецоперацию и призываю вводить санкции против олигархов", - пересказала она содержание документа.

Покинувшая Россию Ярмыш* была признана иноагентом в середине октября нынешнего года.

*Минюст внес Киру Ярмыш в реестр иноагентов