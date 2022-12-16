Мобилизация спровоцировала нехватку работников, отметили в Центробанке

Проведенная в России частичная мобилизация сказалась на рынке труда, следует из опубликованного 16 декабря отчета Центробанка по итогам совещания совета директоров регулятора, посвященного вопросу величины ключевой ставки.

Существующие сейчас внешние условия для российской экономики в ЦБ охарактеризовали как сложные и заметно ограничивающие экономическую активность в стране. В то же время ряд показателей сигнализируют об определенном росте деловой активности в IV квартале 2022 года.

В качестве одного из факторов, ограничивающих расширение производства, аналитики назвали состояние рынка труда в стране. "Безработица обновила исторический минимум. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы", — говорится в сообщении ЦБ.

При этом аналитики обнаружили ускорение роста реальных заработных плат, способного, по их утверждению, "опережать рост производительности труда".

На этой неделе замглавы петербургского комитета по труду и занятости Елена Замышляева сообщила о снижении на 2,7% зарплат горожан в реальном выражении. По ее словам, это произошло впервые с 2015 года.