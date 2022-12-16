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Новости 15:07

У участницы Pussy Riot Флорес провели обыск

фото ЗакС политика У участницы Pussy Riot Флорес провели обыск

Столичные правоохранители 16 декабря явились в квартиру к активистке Рите Флорес, входящей в состав группы Pussy Riot. Об этом сообщил в своем Telegram-канале адвокат Дмитрий Захватов. 

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного против соратника Флорес Петра Верзилова* по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Активистка проходит по делу в качестве свидетеля. Правоохранители изъяли у нее всю электронику и вызвали на допрос, который назначен на 19 декабря.

Напомним, издателя "Медиазоны"** Верзилова, покинувшего страну несколько лет назад, преследуют из-за пацифистских постов в соцсетях. На неделе обыск провели в московской квартире его матери. 

*Минюст внес Петра Верзилова в реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в реестр иноагентов

фото: Афиша / YouTube (скриншот)


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