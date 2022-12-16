Мизулина-младшая инициировала проверку слов поэтессы Полозковой о событиях в Донбассе

Новейшее интервью поэтессы Веры Полозковой журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю* в день своего опубликования на YouTube встретило возмущенную реакцию со стороны главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. Общественница пообещала, что ее коллеги разберутся со словами Полозковой, касающимися вооруженного конфликта на востоке Украины последних восьми лет.

"Редкостная дичь. Уехавшие мозги. Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ - за гранью понимания", - в таких выражениях Мизулина в своем Telegram-канале прокомментировала увиденное.

В случае, если коллеги Мизулиной найдут признаки так называемой дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), ее организация собирается писать заявление в правоохранительные органы.

Предыдущая активность общественницы привела к задержанию и выдворению из страны блогера Некоглая, который впоследствии пожаловался на применение к нему насилия представителями власти.

*Минюст внес Юрия Дудя в реестр иноагентов

фото: Екатерина Мизулина / ВКонтакте