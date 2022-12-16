В Петербурге 31 обманутый дольщик получит выплаты вместо квартир

В общей сложности 31 обманутый дольщик в Петербурге получит выплаты взамен недостроенного жилья, известили 16 декабря в аппарате вице-губернатора Николая Линченко. Решение об этом было принято на заседании градостроительной комиссии касательно социальных обязательств компании ПИК по проекту на проспекте Энергетиков, 6.

Решение стало возможным благодаря соглашению между комитетом по социальной политике, компанией и обманутыми дольщиками. Общая сумма выплаты составит 152 миллиона рублей, отметили в Смольном.

"До сегодняшнего дня в реестре числились 151 человек, которым в порядке очереди была предоставлена возможность воспользоваться выплатой", — отметили в аппарате Линченко. Ранее аналогичные выплаты от другого застройщика получили еще 44 обманутых дольщика.

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