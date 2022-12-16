Волованы с икрой и стейк из лосося: чем будут кормить на приемах ЗакСа

Законодательное собрание Петербурга выделило на питание во время официальных встреч и мероприятий городского парламента в 2023 году 6 млн рублей. Соответствующую закупку опубликовали 15 декабря.

Всего меню Заксобрания насчитывает 284 позиции: холодные и горячие закуски, салаты, супы, горячие блюда, гарниры, выпечка, пирожные, десерты, а также фрукты и напитки. Например, из холодных закусок в меню есть волованы с икрой. На горячее будут подавать утиную грудку в апельсиновом соусе, пять разновидностей блюд с судаком и индейку по-болгарски. Из пирожных: капкейки "Красный бархат" и "Брауни".

Самой дорогой холодной закуской оказалось рыбное ассорти. Одну порцию оценили в 493 рубля. Самый дорогой салат — зеленый с креветками за 609 рублей. Из горячих блюд дороже всего обойдутся рыбные: стейк из лосося за 1170 рублей, жареная на гриле семга — 1160 рублей.

Кроме самой еды, на исполнителя возлагают обязанности по доставке столов и стульев, а также скатертей и посуды из фарфора и стекла.

Объем услуг будет определять заказчик. За 48 часов до планируемого мероприятия Заксобрание будет направлять поставщику заявку с перечислением необходимых блюд и количеством гостей. Исполнитель должен будет организовать питание в любой день недели, включая праздничные дни.

Константин Леньков