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IKEA на год сохранит рабочие места работникам трех фабрик

фото ЗакС политика IKEA на год сохранит рабочие места работникам трех фабрик

Компания IKEA сохранит на ближайшие 12 месяцев рабочие места сотрудников трех фабрик в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях, сообщил профсоюз работников компании в Кирове 16 декабря.

Как говорится в группе профсоюза во "ВКонтакте", в первом квартале 2023 года работники трех предприятий по-прежнему будут суммарно работать две недели в месяц. При этом с начала года оклады персонала ждет индексация на 3%.

"IKEA гарантирует занятость всех сотрудников фабрик на ближайшие 12 месяцев. Это одно из новых условий соглашения с новым собственником", — говорится в сообщении. Профсоюз уточнил, что тем самым компания "удовлетворяет одно из ключевых требований работников".

Неделей ранее стало известно об отказе руководства IKEA на обращение работников, добивавшихся гарантии занятости в течение года, а также выплаты бонусов и единовременных компенсаций и 7-8 месячных окладов уволенным. Также отказ встретило требование профсоюза представлять интересы работников при передаче фабрик новому владельцу.


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