IKEA на год сохранит рабочие места работникам трех фабрик

Компания IKEA сохранит на ближайшие 12 месяцев рабочие места сотрудников трех фабрик в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях, сообщил профсоюз работников компании в Кирове 16 декабря.

Как говорится в группе профсоюза во "ВКонтакте", в первом квартале 2023 года работники трех предприятий по-прежнему будут суммарно работать две недели в месяц. При этом с начала года оклады персонала ждет индексация на 3%.

"IKEA гарантирует занятость всех сотрудников фабрик на ближайшие 12 месяцев. Это одно из новых условий соглашения с новым собственником", — говорится в сообщении. Профсоюз уточнил, что тем самым компания "удовлетворяет одно из ключевых требований работников".

Неделей ранее стало известно об отказе руководства IKEA на обращение работников, добивавшихся гарантии занятости в течение года, а также выплаты бонусов и единовременных компенсаций и 7-8 месячных окладов уволенным. Также отказ встретило требование профсоюза представлять интересы работников при передаче фабрик новому владельцу.