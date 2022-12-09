Руководство IKEA отказало работникам фабрик в удовлетворении их требований

Руководство IKEA ответило отказом на обращение более 500 работников фабрик в Тихвине и Вятке, добивавшихся выплат и сохранения мест при смене собственника, обратило 9 декабря внимание "7х7".

Как следует из сообщения работников, представители компании отказали им в выполнении всех предъявленных требований. Речь идет о выплате бонусов и единовременных компенсаций в размере 50 тысяч рублей, а также о гарантии занятости в течение ближайшего года и гарантии выплат 7-8 ежемесячных окладов уволенным. Также отказ последовал на просьбу разрешить участие профсоюза при передаче активов IKEA новому собственнику.

Об обращении работников заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях к руководству стало известно в начале недели. К тому моменту подписи под ним поставили свыше 500 сотрудников из 900 человек в штате обоих предприятий.

В начале декабря появилась информация о том, что работники "IKEA Дыбенко" готовят документы для обращения в суд с целью отстаивания своих трудовых прав. Перед этим они провели акцию в формате флешмоба, стремясь привлечь внимание начальства.