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Новости 13:14

Более полутысячи работников IKEA потребовали выплат и сохранения мест при смене собственника

фото ЗакС политика Более полутысячи работников IKEA потребовали выплат и сохранения мест при смене собственника

В общей сложности более 500 сотрудников заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях поставили свои подписи под требованием выплаты ежегодных бонусов и сохранения рабочих мест при смене собственника предприятий, сообщило 5 декабря РИА "Новости". В случае увольнения они настаивают на единовременном начислении компенсаций в размере восьми заработных плат.

"Как и планировалось, сегодня профсоюзы "ИКЕА Тихвин" и "ИКЕА Вятка" направили в свои головные компании с последующий передачей в офис материнской компании IKEA в Швеции свои требования", — приводит агентство слова органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова. По его данным, сейчас на обоих предприятиях трудятся около 900 человек.

В сентябре стало известно, что половина работников завода IKEA в Тихвине были уволены. Позже появилась информация о том, что общее количество бывших сотрудников компании на территории России достигло 10 тысяч человек.

На прошлой неделе бывшие работники магазина "IKEA Дыбенко" провели флешмоб в попытке добиться коллективных переговоров с руководством. Позже стало известно о том, что они готовят обращение в суд.


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