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Новости 16:38

Десять тысяч сотрудников IKEA остались без работы

фото ЗакС политика Десять тысяч сотрудников IKEA остались без работы

Шведский ретейлер IKEA провел масштабное сокращение персонала в России, уволив 10 тысяч человек по всей стране, сообщило 13 октября РИА "Новости" со ссылкой на агентство "Франс пресс".

Сведениями об увольнениях поделился глава материнской компании Ingka Group Йеспер Бродин. По его словам, компании "уже пришлось попрощаться примерно с 10 тысячами из 12 тысяч своих сотрудников в России".

В начале марта IKEA сообщила о намерении покинуть Россию в связи со спецоперацией на Украине. Компания остановила свои заводы, вновь запустив их в конце сентября, при этом в Тихвине оказалась уволена половина работников предприятия. Накануне появилась информация о том, что за право приобрести фабрики IKEA в Тихвине и Великом Новгороде намерены бороться пять потенциальных покупателей.


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