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Новости 12 октября, 20:53

На фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде претендуют пять компаний

фото ЗакС политика На фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде претендуют пять компаний

Выставленными на продажу фабриками IKEA в Тихвине и Великом Новгороде заинтересовались пять потенциальных покупателей. Как пишет ТАСС со ссылкой на представителя профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова, все пять компаний зарегистрированы в России.

"Покупатели фабрик IKEA найдены. Их пятеро кандидатов. С 24 октября начнутся смотрины на предприятиях. Об этом менеджеры открыто говорят работникам фабрик IKEA в Тихвине и Новгороде", - рассказал он.

Напомним, что в марте IKEA объявила об уходе из России из-за спецоперации на Украине. Обе фабрики, находившиеся несколько месяцев в простое, в сентябре вернулись к работе в рамках предпродажной подготовки. Половину сотрудников тихвинского завода к тому времени сократили. Тогда же стало известно, что работникам новгородского предприятия выплатили пособия на шесть месяцев вперед. Минпромторг осенью продолжал надеяться на то, что уход шведской компании с отечественного рынка не будет окончательным.


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