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Новости 20:20

Сотрудники новгородского завода IKEA получили пособия на полгода вперёд

фото ЗакС политика Сотрудники новгородского завода IKEA получили пособия на полгода вперёд

Сотрудникам завода IKEA, который располагается на территории Новгородской области, выдали пособия на полгода вперёд, уведомила ТАСС замглавы правительства региона Анна Тимофеева в кулуарах Московского финансового форума. На данный момент там идёт работа по смене собственника предприятия.

Ранее в Минпромторге выразили надежду, что шведский ретейлер IKEA не станет окончательно покидать российский рынок.

Следует напомнить, что IKEA приостановила свою деятельность в РФ в начале марта. Некоторое время назад компания приступила к ликвидации своего дочернего предприятия, управлявшего магазинами.

С 1 сентября в Тихвине вновь заработал один из заводов IKEA, при этом около половины его сотрудников оказались уволены к этому времени.


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