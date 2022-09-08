Сотрудники новгородского завода IKEA получили пособия на полгода вперёд

Сотрудникам завода IKEA, который располагается на территории Новгородской области, выдали пособия на полгода вперёд, уведомила ТАСС замглавы правительства региона Анна Тимофеева в кулуарах Московского финансового форума. На данный момент там идёт работа по смене собственника предприятия.

Ранее в Минпромторге выразили надежду, что шведский ретейлер IKEA не станет окончательно покидать российский рынок.

Следует напомнить, что IKEA приостановила свою деятельность в РФ в начале марта. Некоторое время назад компания приступила к ликвидации своего дочернего предприятия, управлявшего магазинами.

С 1 сентября в Тихвине вновь заработал один из заводов IKEA, при этом около половины его сотрудников оказались уволены к этому времени.